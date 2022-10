Verini vs Gasparri ' Perché La Russa non butta i busti di Mussolini?' ' Perché non si buttano i busti di Stalin?'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) - 'Non sono un nostalgico, ho paura dei neofascismi di oggi, il 28 ottobre di poco tempo fa un presidente della Regione vicino alla Meloni partecipò alle rievocazione della Marcia su Roma' ha ...

TGLA7

'Sono stato invitato a una lezione di storia' ha ribattuto. 'Ritengo che questo modo di impostare le cose sia ...'Sono stato invitato a una lezione di storia' ha ribattuto. 'Ritengo che questo modo di impostare le cose sia ... Verini vs Gasparri su uso delle parole. 'Perché La Russa non butta i busti di Mussolini' Gaia Tortora con Walter Verini, Roberto Arditti, Maurizio Gasparri, David Allegranti, Clemente Mastella, Galeazzo Bignami ..."Non sono un nostalgico, ho paura dei neofascismi di oggi, il 28 ottobre di poco tempo fa un presidente della Regione vicino alla Meloni partecipò alle rievocazione della Marcia su Roma" ha dichiarato ...