Venerdì comincia l’avventura del Pioppo Futsal | prima partita contro l’Oratorio San Giovanni Battista

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Comincerà il prossimo21 ottobre il campionato 2022/2023 di calcio a 5 della serie D che terminerà a metà maggio del prossimo anno. Il fischio d’inizio è previsto per le 21,30. La squadra allenata da mister Mosca scenderà in campoSan. Per la neonata società delsi tratta dellaesperienza in un campionato ufficiale. E c’è tanta emozione sia tra i giocatori che tra i dirigenti della società monrealese, che su questo primo innutrono molte aspettative. Così come c’è anche molta curiosità da parte delle squadre avversarie che sanno di doversi misurare con avversari temibili. La squadra monrealese ha al suo interno nuove leve ma anche ex professionisti che hanno voluto ...