Vela | Mondiali IQ Foil 2022 | prima giornata annullata per mancanza di vento a Brest

(Di lunedì 17 ottobre 2022)che va in archivio senza regate anell’ambito dei CampionatiIQ, nuova tavola olimpica dellain vista dei Giochi di Parigi 2024. L’assenza diha infatti costretto gli organizzatori della manifestazione ad una lunga attesa ed infine alla decisione di cancellare definitivamente il programma odierno, rimandando così a domani lo svolgimento delle prime prove di qualificazione nelle flotte maschili e femminili. Atletica, vergognoso insulto razzista a Zaynab Dosso: “Tornatene al tuo paese, p***ana straniera” Ricordiamo che sono oltre 260 complessivamente gli atleti iscritti alla rassegna iridata (163 uomini e 102 donne), tra cui 12 velisti azzurri che proveranno inizialmente ad accedere in Gold Fleet per ...

OA Sport

Una punta di diamante e due giovani emergenti invece per quanto riguarda la squadra femminile italiana di IQ Foil in Francia, anche a causa dell'assenza causa infortunio di Giorgia Speciale. La nostra ...Non brillanti anche oggi le italiane. Silvia Zennaro ha ottenuto uno score di giornata di 19 - 35 ed è caduta in 25ma piazza, la giovane Chiara Benini Floriani è scesa al 35° posto finale con 232 (38 -... Vela, i convocati dell'Italia per i Mondiali di IQ Foil 2022: 12 azzurri in gara a Brest per sognare il podio Nonostante le condizioni di vento debole che hanno fatto tentennare la riuscita delle prove delle ultime due giornate, dopo una prima giornata di condizioni meteomarine ottimali, sono state portate a ...Cagliari – Si è concluso a Cagliari il Campionato Mondiale di Formula Kite che ha visto protagonisti tantissimi atleti provenienti da tutti i continenti. Le Medal Series non hanno regalato soddisfazio ...