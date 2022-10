Vela | i convocati dell’Italia per i Mondiali di IQ Foil 2022 | 12 azzurri in gara a Brest per sognare il podio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Parte oggi acon la prima giornata di regate il Campionato Mondialedella nuova classe olimpica IQ, in programma fino a sabato 22 ottobre. Si preannuncia una rassegna iridata durissima e molto intensa, con una flotta maschile di 164 atleti ed una femminile di 102 veliste a caccia del. L’Italia si presenta all’appuntamento più importante della stagione per il windsurf con una selezione ambiziosa formata da 9 ragazzi e 3 ragazze. Fari puntati tra gli uomini su Nicolò Renna, vice-campione europeo in carica, ma possono ben figurare anche altricome per esempio Luca Di Tomassi e Daniele Benedetti. Flotta tricolore completata da Mattia Camboni (ancora in difficoltà con la nuova tavola olimpica), Antonino Cangemi, Manolo Modena, Jacopo Gavioli, Alessandro Ricci e Jacopo ...

