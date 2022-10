Vedi Verona e segni | Tonali tiene il Milan a - 3 - Sport - quotidiano net

Dopo la sconfitta in Champions con il Chelsea, il Milan ha saputo soffrire e reagire facendo bottino pieno al Bentegodi. Ildel nuovo tecnico Bocchetti è andato vicinissimo al 2 - 1 con la traversa di Piccoli poi ha ceduto nel finalePer maggiori informazioni è possibile srivere a: montorioveronese@gmail.com e figlidellashoah.@gmail.comA riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan ha faticato parecchio contro un Verona che ha appena cambiato allenatore ... ma sta di fatto che al Bentegodi non è si visto ...L’ex Brescia decide la partita al Bentegodi, come successe già a maggio: i rossoneri faticano e rischiano ma restano in scia del Napoli ...