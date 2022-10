Vanessa Incontrada | la foto e le critiche su Instagram E Bisio parla di lei

(Di lunedì 17 ottobre 2022)è bellissima, e non necessita di retoriche social o giornalistiche. Perché, quando il peso di una persona diventa una notizia, allora vuol dire che c’è tanto contro cui combattere: più di un pensiero da sradicare. Eppure, nonostante tutto, per unacondivisa su, a opera delgrafo Giovanni De Sandre, si è attirata diverse. Intanto, però, il suo “partner” televisivo – Claudio– ha speso parole splendide su di lei.criticata per unasuNon si contano nemmeno più le polemiche che negli ultimi anni sono sfociate in veri e propri insulti verso. Episodi che hanno lasciato ...

ha detto di lei che è un "marito mancato". Ride: "Per me lei è un'amante realizzata... Scherzo eh! L'ho conosciuta che era ragazzinissima, le voglio un bene dell'anima; quando sono ...Lei si vendica con Garko 'Guardate cosa le hanno fatto indossare' ha commentato Alessandro Siani, che conduce il tg satirico di Canale 5 in coppia con. 'Questa tutina aderente ...Saverio Raimondo elettore: "Un libro per non fare come me". Così dichiara il comico a Bussoletti su Radio Cusano Campus.Vanessa Incontrada ha ricevuto le ennesime critiche dopo aver condiviso una foto su Instagram, e Claudio Bisio ha parlato del loro legame ...