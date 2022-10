Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato? Lei nega tutto | ' Non esiste nessun flirt'

(Di lunedì 17 ottobre 2022)ha unamore . Sì, ma non è come sembra. La sorella di Chiaraè stata in questi ultimi giorni oggetto di discussione sui social prima per la rottura improvvisa con l' ...

ha un nuovo amore . Sì, ma non è come sembra. La sorella di Chiaraè stata in questi ultimi giorni oggetto di discussione sui social prima per la rottura improvvisa con l' ...Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé. La nota influencer ha comunicato tramite i social la fine della storia con il fidanzato storico Luca Vezil . Subito dopo la notizia, hanno cominciato a girare nel web alcune ...Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che Valentina Ferragni abbia trovato posto per un altro amore nel suo cuore: lo spagnolo Alvaro De Juana, volto di Elite 6. Ecco cosa sappiamo! Dopo 9 anni di ...Valentina Ferragni ha un nuovo amore. Sì, ma non è come sembra. La sorella di Chiara Ferragni è stata in questi ultimi giorni oggetto di ...