Calciomercato.com

Gennaroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia -, match del turno infrasettimanale della Liga 2022/2023 . Forte dell'attuale settimo posto, 'Ringhio' ha presentato così la ...Gennaromette nel mirino il Siviglia: ilsi presenterà domani al Sanchez Pizjuan forte di 4 risultati utili di fila anche se brucia ancora il pari di sabato contro l'Elche. "... Valencia, Gattuso e lo schiaffo al portiere: 'Mi ha chiesto scusa, ma...' VIDEO Gennaro Gattuso si sta facendo apprezzare per i suoi modi anche in Spagna, simpatico retroscena sull'errore del portiere Mamardashvili.Liga 2022/2023, Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Valencia: "Abbiamo un buon livello ma la partita sarà complicata" ...