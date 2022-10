Usa | candidato a Congresso Ny gira video porno come spot

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per far conoscere il suo programma agli elettori Mike Itkis ha utilizzato una tattica decisamente inusuale. Ilindipendente in lizza per un seggio alin rappresentanza nel 12esimo ...

Il Fatto Quotidiano

... ha deciso di filmare un video hot con una famosa attrice di film per adulti: nel filmato lungo 13 minuti, intitolato 'Bucket List Bonanza', ilsi dice a favore della legalizzazione del ...Il 49 per cento degli intervistati afferma di avere intenzione di votare per un...dopo la sentenza della Corte suprema che ha cancellato il diritto costituzionale all'aborto negliUn porno come spot elettorale. E' l'ultima trovata di un candidato americano per le elezioni del midterm e per il congresso negli Stati Uniti dove ...Per far conoscere il suo programma agli elettori Mike Itkis ha utilizzato una tattica decisamente inusuale. Il candidato indipendente in lizza per un seggio al Congresso in rappresentanza nel 12esimo ...