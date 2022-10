Uno studio condotto da due università è stato lapidario | prendersi cura di un genitore anziano da soli causa depressione

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Loda economisti dell’Ca’ Foscari di Venezia e dell’Université Paris Dauphine pubblicato sull’Applied Economica Letters non lascia dubbi.re dagli anziani, di famiglia e soprattutto se non autosufficienti,. È la conclusione alla quale sono arrivati i ricercatori analizzando i dati raccolti, che hanno evidenziato alcune caratteristiche: spesso il fenomeno si manifesta dopo il lutto e sono le donne a essere maggiormente coinvolte. Come mai succede? «Per svariati motivi. Tra cui il fatto che i servizi presenti non sono sufficienti a soddisfare tutte le necessità» spiega la dottoressa Beatrice Casoni Psichiatra e Direttore Sanitario presso la clinica Neurocare di Bologna. ...