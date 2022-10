Una storia di Natale | il teaser del nuovo sequel mostra Ralphie da adulto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) HBO Max ha condiviso ildeldi Unadindo il protagonistaormai. Unadi, la commedia per tutta la famiglia degli anni '80, ha unintitolato A Christmas Story Christmas, di cu HBO Max ha condiviso il primo. Nel video non si può vedere molto, ma viene anticipato il ritorno diParker ormai. L'attore Peter Billingsley ha ripreso il ruolo dinelfilm e nel cast ci sono anche Ian Petrella nel ruolo di Randy Parker, Scott Schwartz nei panni di Flick, R.D. Robb che è Schwartz e Zack Ward nella ...

Dire

L'immagine è già, perché segna il passaggio dello scettro del potere dalle mani del vecchio leader a quelle didonna, che ha quarant'anni di meno. Finisce il trentennio di Berlusconi capo ...... viaggio all'estero tra amore e calcio: 'beccati' in tribuna allo stadio del Monaco Le scuse di Nainggolan Consu Instagram, Radja Nainggolan ha chiesto scusa ai tifosi dell'Anversa: 'Sono ... Una storia Instagram con il figlio Leone scatena la polemica su Chiara Ferragni Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Paola Saulino, showgirl, che qualche giorno fa ha fatto scoppiare un polverone per aver ammesso di aver avuto una storia con Jorginho, calciatore del Chelsea ed ex Napoli, è intervenuta nel corso di L ...