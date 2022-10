Un posto al sole | anticipazioni 17 ottobre 2022 | Manuela si avvicina a Niko

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Marina Giordano sarà al centro dell'episodio di Unaldi lunedì 17. La donna, che di recente era finalmente tornata con Roberto ed era anche andata a vivere con lui a Palazzo Palladini, si ritroverà in balia della follia del suo ex marito Fabrizio, che l'ha rapita con l'intenzione di vendicarsi di lei e di Ferri. Rosato, in precedenza, ha già agito contro la coppia, facendogli recapitare una bottiglia di champagne avvelenata che ha rischiato di uccidere Roberto. Nonostante le indagini serrate della polizia per scoprire chi fosse il colpevole, alla fine Fabrizio è riuscito a farla franca in quanto è stato lui stesso a ritrovare Marina e Ferri privi di sensi in casa della donna, dopo aver bevuto lo champagne avvelenato. Con questo gesto, l'ex marito della Giordano è riuscito ad allontanare i ...