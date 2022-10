Un Posto al Sole | anticipazioni 17-21 ottobre 2022 | Chiara e Nunzio si separano

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 ottobre 2022)Questa settimana a Unalperarriva il momento della partenza ma dirsi addio non sarà facile. La ragazza, infatti, andrà al centro di disintossicazione. Nel frattempo Marina è vittima del suo ex marito e nessuno, per il momento, riuscirà ad aiutarla. Unalda lunedì 17 a venerdì 21Marina realizzerà con crescente angoscia di essere precipitata in un vero e proprio incubo dal quale non sarà affatto facile venir fuori. Manuela aiuterà Jimmy in una delicata e tenera decisione di carattere sentimentale, e avrà così l’opportunità di incassare la gratitudine di Niko e far crescere la loro complicità. Grazie a un ...