Un cittadino italiano che combatteva con le milizie filorusse è stato ucciso nella regione di Donetsk

La Nuova Sardegna

Undi 28 anni, foreign fighter al fianco delle milizie russe, è stato ucciso durante un combattimento nella regione di Donetsk. Si chiamava - riferisce il 'Messaggero' - Elia ...È il 236° giorno di guerra in Ucraina. Undi 28 anni, Elia Putzolu "questo il nome riportato dal Messaggero ", foreign fighter per le milizie russe , è stato ucciso ieri durante un combattimento nella regione del Donetsk. ... Argentino diventa cittadino italiano e regala il pane alla Caritas per ringraziare Guerra in Ucraina, foreign fighter italiano ucciso nel Donetsk, il giovane di origine sarda sarebbe stato “vicino alla community italiana di Fort Rus" ...Un cittadino italiano di 28 anni, foreign fighter per le milizie russe, è stato ucciso ieri durante un combattimento nella regione del Donetsk. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti… Leggi ...