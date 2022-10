Un bar di Caserta citato nella guida del Gambero Rosso

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha aperto i battenti appena 15 mesi fa, ma è stato già annoverato fra i locali della prestigiosaBar d’Italia delgiunta alla 23ma edizione.con 2 tazzine e 2 chicchi, Boreale è un locale dalla formula internazionale inaugurato a luglio dello scorso anno dal giovane imprenditore Nicola Ferraro che con la sua famiglia gestisce altri locali di rilievo come Tre Farine. «Lungo l’immenso vialone che porta alla Reggia di– si leggerecensione di– da poco più di un anno è nato questo bellissimo poliedrico locale dall’animo internazionale, insieme bar, bistrot lounge bar e ristorante, che colpisce per la cura dei dettagli degli ampi spazi esterni ed ...

