“Umiliazione per Berlusconi” Lerner messo a tacere da Sallusti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Alessandro, direttore di Libero, è ospite della puntata del 16 ottobre di Non è l'Arena, talk show di La7 condotto da Massimo Giletti, e viene interrogato sulle indiscrezioni che vogliono un intervento della famiglia di Silvioe dei suoi più stretti collaboratori - Gianni Letta e Fedele Confalonieri - per ricucire con Giorgia Meloni: “ha dei consiglieri, alcuni dei quali sono anche suoi familiari, sono importanti manager, è gente che lui ha sempre consultato nel prendere le decisioni. In questi momenti certi personaggi hanno voce in capitolo con, non col Parlamento. I consiglieri fanno il loro lavoro, che è anche quello di smussare angoli e cercare vie di uscita”. Giletti chiede ancora: “Non può essere un rischio mettere all'angolo?”. ...