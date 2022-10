‘Umberto Eco – La Biblioteca del Mondo’ | Davide Ferrario e Stefano Eco | «Una biblioteca viva»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laprivata di Umberto Eco era composta da 30.000 volumi e 1.500 libri rari e antichi. Un mondo a sé, da scoprire e sfogliare, a cui è possibile approcciarsi grazie a Umberto Eco – Ladel Mondo, film documentario di, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022.aveva già collaborato con Umberto Eco per una videoinstallazione alla Biennale Arte di Venezia un anno prima della morte dello scrittore. Ora ha avuto accesso allagrazie alla fattiva collaborazione della famiglia. Ne è nato un documentario che non solo descrive un luogo straordinario, ma cerca di afferrare il senso stesso dell’idea diin quanto ...

BuoneNotizie.it

e quella di Dio ha secoli a disposizione (). Da giovani crediamo che il "minimo" che il mondo ci debba sia la giustizia; da vecchi ci accorgiamo, invece, che è il "massimo" (Marie von ...La rivista on line Golem L'Indispensabile nacque nel 1996 su iniziativa di, Gianni Riotta e Danco Singer e fu il primo esempio di rivista culturale italiana pensata specificatamente per il web. Fino alla sua chiusura definitiva, avvenuta nel 2011, la rivista ... Libri da record: i più letti, i più costosi, i più ascoltati in Italia