Ultime Notizie – Ucraina | scambio di 220 prigionieri con Russia | “Donne per marinai”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un nuovoditraè stato annunciato dal leader dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, secondo cui 110 ucraini – soprattutto– saranno liberati in cambio di 80 “civili” e 30 militari russi. “Dalle prigioni del regime ucraino tornano a casa 80civili che sono stati presi in ostaggio. Inoltre, ricevono la libertà 30 militari della Repubblica popolare di Donetsk, della Repubblica popolare di Luhansk, di Kherson e Zaporizhzhia”, ha specificato Pushilin sul suo canale Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

