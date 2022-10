Ultime Notizie Serie A | Lukaku scalpita per il ritorno in campo Infortuni per Bremer e Immobile

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 12.40 –– Si tratta di lesione, come comunicato dalla Juventus. Il brasiliano sarà indisponibile per 20 giorni. La notizia 11.14 –– L’attaccante commenta l’o subito durante la partita della Lazio con l’Udinese, promettendo di tornare il prima possibile. La notizia 10.35 –per ilin– Oggi nuovi esami strumentali per il belga per capire come prosegue il recupero dal suoo. La notizia 9.30 – Ecco il “vecchio” Barella – Inzaghi può sorridere, ...