Ultime Notizie – Russia | strage di soldati nella base di Belgorod

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Undici militari russi sono rimasti uccisi e altri 15 feriti in una sparatoria in unamilitare di, vicino al confine con l’Ucraina, ha reso noto il ministero della Difesa. Fonti non ufficiali, citate dal sito diindipendente Meduza, denunciano che il numero delle vittime potrebbe essere il doppio di quello ammesso dalle autorità russe. Laè stata innescata, sabato, da commenti dispregiativi su Allah da parte di ufficiali. Almeno trevolontari di origini tagika – negli ultimi mesi sono stati reclutati per la guerra contro l’Ucraina anche molti immigrati dell’Asia centrale – hanno reagito aprendo il fuoco. Due sono stati uccisi e un terzo sarebbe riuscito a fuggire. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

