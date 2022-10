Ultime Notizie – Nuovi raid in Ucraina | Farnesina | “Italiani lascino il Paese”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Latorna a raccomandare agliche dovessero trovarsi indi lasciare il. In un aggiornamento sulla situazione di sicurezza, sul sito viaggiare sicuri si legge che “nella giornata di oggi si sono verificatiattacchi a Kiev ed in altre città del. Si raccomanda la massima prudenza e di seguire aggiornamenti ed indicazioni delle autorità locali. Per emergenze, contattare l’Ambasciata d’Italia a Kiev al numero +38 050 3102111”. “Tutti i viaggi verso l’, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati – ribadisce la– Ai connazionali ancora presenti inè fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il ...

