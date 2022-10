Ultime Notizie – Meloni-Berlusconi | oggi incontro del ‘disgelo’

(Di lunedì 17 ottobre 2022)del disgelotra Giorgiae Silviodopo lo scontro dei giorni scorsi con lo ‘strappo’ di Fi sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e le frizioni sugli ‘appunti del Cav’. Sarà l’occasione per chiarirsi definitivamente e riprendere la trattativa sul futuro governo, che si era arenata in particolare sul caso Ronzulli, un caso che “non è mai esistito” ha sottolineato ieri in una nota la senatrice di Forza Italia. Grazie anche al lavoro dei pontieri (da Gianni Letta a Ignazio La Russa e Guido Crosetto, ma anche Fedele Confalonieri e la primogenita dell’ex premier, Marina) si sarebbe arrivati alla convocazione di un faccia a faccia tra la leader Fdi e il Cav, che potrebbe essere decisivo per sbloccare lo stallo attuale. Il colloquio, raccontano, dovrebbe tenersi nel ...

Sky Tg24

'Quella notte era strana, io sentivo e vedevo tutto e solo al pensarci mi viene da dire: ma era veramente mio padre'. È in una tema scolastico , mettendo tutto nero su bianco, che una tredicenne di ...Lebombe sono esplose per iniziativa della Corea del Nord tra il 2006 e il 2017, in tempi dunque molto recenti. Jeremy Fleming, il capo dell'agenzia di spionaggio britannica, dice di non aver ... Cronaca, notizie di oggi 16 ottobre. Cade dal tetto, operaio morto a Roma E ancora la solidità economica dei contraenti o l'eventuale l'insolvenza di una delle parti. In ultima analisi la sussistenza di circostanze per le quali le parti avrebbero concluso il contratto con ...Reso noto dalla Lega B il programma completo dalla 15ª alla 19ª giornata del campionato cadetto 2022-2023. In campo all’Immacolata e Santo Stefano La Lega B ha reso noto il programma completo delle ul ...