Ultime Notizie – Juventus | Bremer fermo 20 giorni per infortunio muscolare

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laperde Gleisonper circa 20a causa di un. Il difensore centrale brasiliano si è fatto male durante il derby che i bianconeri hanno vinto 1-0 sabato contro il Torino. “Gli esami diagnostici ai quali si è sottopostoquesta mattina presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20per il suo completo recupero”, rende noto lafacendo il punto sul nuovo stop per una lesione: ai box sono fermi attualmente Angel Di Maria e Mattia De Sciglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Bremer sarà quindi molto probabilmente costretto a saltare anche Juventus-Inter del 6 novembre. Potrebbe rientrare per le ultime due partite prima della sosta per i Mondiali, il 10 novembre a Verona e ...