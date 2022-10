Ultime Notizie – Diabecovid | tra effetti Long Covid anche diabete

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Fino ad oggi, delmellito, erano conosciute la forma 1, insulinodipendente, e la forma 2, spesso legata all’obesità e, una volta diagnosticate, non si poteva guarire. In seguito alla pandemia da-19, è emersa una terza forma di, una vera e propria patologia da, che può manifestarsidopo mesi dalla contrazione del virus. La notizia rivoluzionaria, visto che ilsi caratterizza per essere una malattia cronica, è che ‘l’ultimo arrivato’, il, se preso in tempo, può essere curato fino alla remissione. Lo studio è stato presentato in occasione del XXI Congresso di Simdo, Società italiana di metabolismo,e obesità presieduto dal dottore Vincenzo Provenzano, che ...