Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 326 contagi e 2 morti | bollettino 17 ottobre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sono 326 i nuovida coronavirus17inmaggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi sono stati individuati su 2.037 tamponi effettuati. Sono +846 i guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 3.036. Il, inoltre, registra -522 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 153) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Ledue opzioni saranno sfumate, mentre le prime due saranno di un colore intenso. Per quanto ...seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull'argomento o altre...Tutti i fatti principali di cronaca della giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano i nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa e gli ... Cronaca, le ultime notizie di oggi: dagli sbarchi dei migranti agli incidenti. DIRETTA Serve un percorso di chiarezza che nelle prossime ore contiamo si possa riattivare. Gli italiani ci hanno votato per un progetto chiaro, hanno scelto forze politiche che ritenevano di incarnare una st ...(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Circa 20 giorni per il pieno recupero di Bremer. E' la prognosi dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina al J Medical che hanno evidenziato, per il ...