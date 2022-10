Ultime Notizie – Bper punta su giovani generazioni | presentato ‘B-education | idee che valgono’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È statoquesta mattina in conferenza stampa a Roma “B-che valgono”, il progetto di educazione finanziaria e sostenibilità dedicato agli studenti universitari di qualsiasi dipartimento. Il programma, ideato daBanca e sviluppato in sinergia con CivicaMente, Feuf e Asvisd, intende unire differenti formule di apprendimento e attività (e-learning, coaching, workshop digital e fisici, project work) con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversali ai percorsi di studio.Banca, che ha inserito “B-” all’interno del nuovo Piano Industriale 2022-2025, metterà a disposizione certificazioni, borse di studio per gli studenti più meritevoli e un contributo alle università ...