Ugg potrebbe essere la svolta dell’anno per gli sneakerhead | ma non come pensi tu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La storia che stiamo per raccontarti è nata dall'idea un po' folle di un intrepidosu Instagram: un paio di sneaker Salomon S/Lab XT-6 rivestite di uno strano strato esterno in gomma. A giudicare dal numero di emoji a forma di fiamma nella sezione dei commenti, il successo è stato immediato. Non molto tempo dopo il post originale, il popolare account di streetwear Hidden ha ripostato l'immagine. In breve tempo, è passata su TikTok, dove l'onnipotente algoritmo ha fatto il resto. Diversi utenti hanno iniziato a condividere immagini di ogni tipo di sneaker con l'involucro di gomma, dalle Nike alle New Balance, fino alle scarpe di Yeezy e Rick Owens. Un video di un paio di Nike Dunk avvolte dal suddetto plantare in gomma ha ottenuto oltre due milioni di visualizzazioni. In sintesi, di cosa si tratta? Siamo semplicemente di fronte alle Ugg Boot Guard, ...