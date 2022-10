Ue | le soluzioni proposte dalla Strategia di bioeconomia sono lontane dall’essere raggiunte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È stato di recente pubblicato, ed è liberamente scaricabile, il testo Ladiè sostenibile? Territori, impatti, scenari a cura della Prof.ssa Margherita Ciervo. Si tratta di un lavoro multidisciplinare con contributi di numerosi autori, compresa la sottoscritta per quanto attiene gli aspetti sulla salute umana. Il testo rappresenta un ulteriore impegno dell’Osservatorio Interdisciplinare sulla, di cui già in passato avevo parlato su questo blog, ed è di grande attualità perché tiene conto sia della accelerazione dei processi di innovazione indottipandemia da Covid-19 che dei cambiamenti introdotti nel nostro paese dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specie per quanto attiene la spinta alla digitalizzazione. A fronte della profonda crisi che stiamo attraversando e ...