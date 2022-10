Udinese | in Coppa Italia l’esordio della terza maglia

L'Atalanta è a 25.00 (Novibet), poi troviamo la Fiorentina a 31.00 (LeoVegas), l'a 75.00 (Novibet) e la coppia formata da Bologna e Torino a 201.00 (LeoVegas). COMPARA I BONUS SULLA......95, contro il 3,60 per il '2'), la partita forse più interessante è quella tra l'e il ... Le squadre più forti, come accade da anni nel tabellone dellaItalia, esordiranno a gennaio: per ...Torna la Coppa Italia, andiamo a scoprire il calendario dei prossimi tre giorni e le squadre che saranno impegnate.Udinese Calcio e Macron hanno svelato la nuova maglia ... La nuova divisa debutterà in occasione della gara di Coppa Italia che vedrà i bianconeri affrontare il Monza mercoledì 19 ottobre alle ore ...