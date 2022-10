Ucraina | Ue adotta nuove misure di assistenza militare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo hato oggidisupplementari “a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine”. In questo modo l'UE aumenta ancor più il sostegno che fornisce all'per la difesa della sovranità e dell'integrità territoriale entro i confini del paese riconosciuti a livello internazionale e per la protezione della popolazione civile dalla guerra russa di aggressione in corso.Con questa sesta tranche, del valore di 500 milioni, il contributo totale dell'UE a titolo dell'EPF a favore dell'arriva a 3,1 miliardi.La portata delle attrezzature da fornire nell'ambito del nuovo pacchetto di sostegno è in linea con le attuali priorità formulate dal governo ...