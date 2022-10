Ucraina | udite forti esplosioni a Kiev - Trovato impiccato l' ufficiale responsabile della mobilitazione in Russia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Attentato al poligono militare a Belgorod, in: 11 morti. Mosca minimizza: la controffensiva è ...

Attentato al poligono militare a Belgorod, in Russia: 11 morti. Mosca minimizza: la controffensiva è ...Almeno tre esplosioni sono statenella mattinata di lunedì a Kiev, a una settimana dall' ultimo bombardamento della Capitale e di tutta l'. L' Afp scrive che le due esplosioni si sono verificate tra le 6.35 e le 6.45 . ... Ucraina, udite forti esplosioni a Kiev Forti esplosioni sono state sentite pochi minuti fa a Kiev, a una settimana esatta dagli attacchi russi nella capitale ucraina. Le sirene antiaereo sono suonate poco prima delle deflagrazioni. Lo scor ...La guerra in Ucraina giunge al 236esimo giorno. Papa Francesco chiede "in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra". Nella giornata di domenica gli allarmi aereo sono risuonati i ...