Ucraina | ucciso Elia Putzolu | dai centri sociali alla guerra con i russi “Voleva battersi contro gli Azov”

(Di lunedì 17 ottobre 2022), 28enne di origini sarde, che viveva da tempo a Tangrog nei dintorni della città russa di Rostov, è stato, secondo quanto riporta la Farnesina, in combattimento. E’ il terzo foreign fighter italiano morto nel conflitto russo-ucraino. Secondo Repubblica,viveva a Milano dove frequentava i, era un “compagno” e aveva deciso di combattere al fianco dei separatisti filo-il battaglionedegli ucraini”.è il terzo “foreign fighter” italiano morto inIn totale, secondo intelligence e antiterrorismo, sono circa venti i combattenti italiani inda una parte e dall’altra dei due ...

... gli obiettivi colpiti Per approfondire La pace non si fa con le armi Massimo Giannini, Renzo Piano Giulia Schiff, l'italiana arruolata intorna a casa: "Se ho maiqualcuno Sono un ...Droni kamikaze iraniani su Kiev: così esplode la Capitale di Zelensky Putzolu è il terzo italianoin. Lo scorso 20 settembre è stata data la notizia della morte di Benjamin Giorgio ...La Farnesina agli italiani: "Lasciate il paese". L'Ue aumenta gli aiuti militari a 3,1 miliardi e approva la missione di addestramento di almeno 15 mila soldati ucraini. Farnesina: "Gli italiani lasci ...Città del Vaticano - Mandare a Kiev le armi necessarie per difendersi dalle aggressioni dei russi è l'unica cosa possibile. Il cardinale Reinhard Marx di Monaco, uno ...