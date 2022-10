Ucraina sotto attacco | droni kamikaze a Kiev Nel Donbass ucciso foreign fighter italiano

- Centinaia le località rimaste senza elettricità. La nuova strategia dell'invasione russa sembra essere quella di colpire anche la popolazione privandola dei beni primari. Mosca avverte intanto ...La guerra insembrava lontana ma arriva a toccare gli incroci geopolitici del Levante, dove ...il ministero della Difesa non concede è il sistema antimissilistico Iron Dome che il Paese...Secondo un nuovo studio dell'UNICEF pubblicato lunedì, a causa della guerra in Ucraina e della crescente inflazione ulteriori 4 milioni di bambini in Europa orientale e Asia Centrale vivono in povertà ...Da un lato le aperture di Tel Aviv con il ministro laburista che vuole inviare armi a Kiev e mettere da parte la neutralità; dall’altro le elezioni e il possibile ritorno di Netanyahu, vicino a Putin ...