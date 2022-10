Ucraina | migranti da Asia Centrale schiacciati dalla mobilitazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – I tre soldati tagiki autori della strage nella caserma di Soloti, a Belgorod non sono le uniche reclute di etnia non russa. La loroè il risultato di una politica che mira in particolare airesidenti in Russia. Il 20 settembre scorso, alla vigilia dell’annuncio, da parte di Vladimir Putin, dellaparziale, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva già pronta la notizia dell'”apertura di uno sportello al centrodi Sakharovo per assistere il ministero della Difesa a organizzare l’ingresso nel servizio militare di stranieri”. La scelta è quella di mobilitare, soprattutto nelle grandi città come Mosca e San Pietroburgo, i lavoratori più deboli, gli immigrati provenienti da Paesi dell’(Tagikistan, Uzbekistan e ...