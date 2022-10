Ucraina | Kiev | “Morti 65 320 soldati Russia”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 65.320 le perdite fra le fila delladal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 65.320 uomini, 2.537 carri armati, 5.205 mezzi corazzati, 1.599 sistemi d’artiglieria, 366 lanciarazzi multipli, 187 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 268 aerei, 242 elicotteri, 3.969 autoveicoli, 16 unità navali e 1.241 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Droni e missili kamikaze stanno attaccando l'. Un edificio residenziale ae' stato colpito", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. "Il nemico puo' attaccare le nostre citta', ma non ...L'chiede l'esclusione della Russia dal G20, un mese prima del vertice pianificato in Indonesia, dopo gli attacchi dei droni kamikaze anelle prime ore del mattino. "Coloro che danno l'...Per la Russia ogni giorno di guerra sarebbe un autentico salasso in termini economici: il conflitto non può durare all'infinito, senza un accordo diplomatico c'è l'incubo nucleare.Nel distretto di Shevchenkiv 1' DI LETTURA Alcuni droni kamikaze sono esplosi nel distretto di Shevchenkiv. Lo ha detto il capo di stato maggiore della presidenza ucraina, Andriï Iermak. Le sirene ant ...