Ucraina | Kiev colpita da droni kamikaze | soccorsi al lavoro

Cinque ambulanze sul posto" 08:52, l'inviato di Repubblica Daniele Raineri: "I droni hanno colpito in centro a" 08:48: "Allarme aereo in tutto il Paese" 06:07 Tre forti ...Le squadre di emergenza lavorano per rimuovere le macerie lasciate sul luogo di un attacco mortale di droni a. 17 ottobre 2022Il video in soggettiva girato dalle forze ucraine, che mostra come sono riuscite ad abbattere uno dei droni mandati dai russi su Kiev ..."Inizieremo con l'Ucraina dove ci sono brutte notizie dall'attacco della Russia. Oggi Kiev è stata sotto un attacco dai droni nel centro delle città. Ne discuteremo e prenderemo alcune misure". (ANSA) ...