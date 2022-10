Ucraina | Gb | ' problemi approvvigionamenti per Russia dopo danni ponte Kerch'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Londra, 17 ott. (Adnkronos) - Idi approvvigionamento delle truppe russe sono peggioratialdi. Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico, secondo cui "le forze russe che operano nell'meridionale stanno probabilmente aumentando il flusso logistico attraverso Mariupol nel tentativo di compensare la ridotta capacità deldi". "Dal momento che le rotte di rifornimento attraverso la Crimea sono compromesse - spiega l'intelligence britannica - una linea terrestre attraverso la regione di Zaporizhzhia sta diventando sempre più importante per la stabilità dell'occupazione russa".

Corriere della Sera

... considerando i suoicon le sanzioni occidentali, esprimendo il desiderio di contrapporsi ... invitando a 'fermare il bagno di sangue in', perché 'vediamo le conseguenze della crisi ...Questo pone deiche vanno affrontati'. Il gas americano è stato oggetto di numerose ...alcuni commentatori a dire perfino che Biden starebbe alimentando il conflitto finanziando l'per ... Ucraina Russia, news sulla guerra di domenica 16 ottobre Londra, 17 ott. (Adnkronos) – I problemi di approvvigionamento delle truppe russe sono peggiorati dopo i danni al ponte di Kerch. Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico, secondo ...Il presidente, in campagna per il mid-term, ripete: "Guardate cos'è successo". Il riferimento è alle elezioni Il nascente governo italiano ha un problema a Washington. Precisamente, dentro la Casa Bia ...