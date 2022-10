Ucraina | foreign fighter italiano filorusso ucciso nel Donetsk Fiamme nel centro di Kiev

... che intende chiamare alle armi fino a 300 mila uomini per spedirli in, ha portato migliaia ... Ore 23:24 -fighter italiano ucciso: aveva 28 anni Un cittadino italiano di 28 anni, ...È il 236° giorno di guerra in. Un cittadino italiano di 28 anni, (al momento identificato solo con le iniziali, E. P.),fighter per le milizie russe , è stato ucciso ieri durante un combattimento nella regione del ...Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. I medici sono sul posto. Rimanete nei rifugi', ha scritto Klitschko su Telegram.Aveva 28 anni, era originario della Sardegna, ma da tempo si era trasferito in Russia, a Taganrog, nell’oblast di Rostov, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina e, dunque, con ...