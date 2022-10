Ucraina | colpite infrastrutture in tutto il Paese | centinaia di città senza luce

... anche per effetto del caro bollette scatenato dalla crisi energetica per la guerra in. '... come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attivitàdalle misure contro la pandemia ...Sono stateinfrastrutture critiche. Ci sono vittime'. Lo ha scritto su Telegram il capo ... le esplosioni sentite nel centro della capitale, alcune si sono verificate vicino alla ...La giovane ucraina per tre mesi a lavoro presso l’Agenzia di comunicazione I-Press: «Ogni ucraino ha un’impronta di guerra nel suo cuore, ma noi non ci arrendiamo e continuiamo a sperare di avere un f ...Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri a Lussemburgo. La missione di addestramento Ue per l’esercito ucraino “sarà schierata n ...