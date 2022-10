Ucraina | Borrell | “Russia sta perdendo guerra”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – La“stala” in“militarmente, politicamente e moralmente”, pertanto “dobbiamo continuare a sostenere Kiev”. Lo sottolinea l’Alto rappresentante dell’Ue Josep, a margine del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. Per questo, aggiunge, oggi i ministri dovrebbero concordare l’erogazione di nuovi fondi della European Peace Facility a favore dell’e approvare una missione Ue per fornire addestramento militare, un “forte sostegno” all’esercito incontro i russi. L’attività di formazione avrà luogo comunque “fuori dal territorio ucraino”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

