Ucraina | Borrell | Russia sta perdendo guerra

La Russia "sta perdendo la guerra" in Ucraina "militarmente, politicamente e moralmente", pertanto "dobbiamo continuare a sostenere Kiev". Lo sottolinea l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Affari Esteri. L'Alto rappresentante per gli Affari Esteri e la Sicurezza della Commissione Europea Josep Borrell chiede agli Stati dell'Ue di non 'cedere alla stanchezza' e di 'proseguire con il sostegno militare, finanziario e diplomatico all'Ucraina. Le parole di Borrell colpiscono non tanto per quello che dice, perché ribadisce l'ovvio, ma per la rozza visione che con chiarezza viene spiattellata.