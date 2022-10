“Tumori per colpa dei vaccini” Bassetti mai visto | servono sanzioni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Perché la campagna vaccinale per la quarta dose contro il Covid non ha funzionato? La domanda è rivolta a Matteo, infettivologo di Genova, nel corso della puntata del 16 ottobre di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi: “Continua a stentare perché ci sono stati alcuni errori abbastanza importanti anche nella comunicazione, continuare per esempio a chiamarla quarta dose è un grave errore. Sono 22 anni che faccio la vaccinazione anti-influenzale e non ho mica detto che faccio 22 dosi di vaccino, faccio il richiamo annuale. La comunicazione non ha funzionato, anche a livello di ministero della Salute, che l'ha lanciata nel pieno dell'estate. L'obiettivo è mirare nel pieno di alcune categorie, ovvero over 65 e persone che hanno una fragilità”. Nel corso della trasmissione interviene anche Massimo Citro Della Riva, ...