Tumori | colpi di pagaia per la salute al CardioBreast-Dragon Boat Festival

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Remare insieme contro il tumore al seno e le malattie cardiovascolari. Al laghetto del Parco dell’Eur, sabato a Roma i riflettori si sono accesi sul ‘’, l’evento sportivo promosso dall’Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italianae il contributo di Daiichi Sankyo Italia. “Ilè una barca che mette insieme fino a 22 persone nella stessa barca. Permette non solo di stare insieme e condividere un’esperienza, ma essendo uno sport, dà quell’idea di poter recuperare e tornare a fidarsi di quel corpo che in qualche modo ci ha tradito”, ha spiegato Antonio De Lucia, psicologo-psicoterapeuta e presidente della Federazione italiana ...

