Tulsa King | trailer della serie tv con Sylvester Stallone

Manca sempre meno. Si avvicina l'arrivo di, l'attesa serie che vedrà debuttare Sylvester Stallone con un ruolo da protagonista in uno show sul piccolo schermo. E adesso è arrivato il momento di dare uno nuovo sguardo. È appena ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si fa più vicina la prossima uscita di, la nuova serie firmata Paramount plus che debutterà il prossimo 13 novembre. La produzione ha pubblicato il trailer e il poster ed entrambi hanno come protagonista Sylvester Stallone . Le ...Tulsa King è prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios e sarà disponibile prossimamente in Italia su Paramount+.Da New York a Tulsa senza ritorno: in Tulsa King, Sylvester Stallone è un mafioso in missione sulla costa Ovest Si fa più vicina la prossima uscita di Tulsa King, la nuova serie firmata Paramount plus ...