Treu Pres Cnel | “Con il Cese collaborazione per risparmio e autonomia energetica | temi cruciali”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 “Affrontiamo incon ilun argomento di grande attualità, non solo per l'Italia, ovvero iled. Lo facciamo per il quadro europeo e per la sponda nord dell'Africa che hanno con noi rapporti storici. Il tema dell'energia è di cruciale importanza per tutti, ci possono essere data la vicinanza e posizione geopolotica interessanti scambi di energia e approviggionamento e Lo ha dichiarato ilidente delTizianoa margine della Conferenza internazionaleche si è tenuta nella sede di viale Lubin a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Jakhnagiev agenziavista.it