Tragedia nel motociclismo | morta la mamma di Victor Steeman

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022)nelladi, deceduto solo due giorni fa. Doppiain Olanda: la ricostruzione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Doppianel mondo del. Dopo un pauroso incidente, lo sfortunatoè deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. Il 22enne pilota olandese aveva subito un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.