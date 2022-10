Totti-Blasi | parla l’investigatore Ezio Denti | ‘Nessun coinvolgimento | ecco la mia verità’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La separazione più discussa del momento quella tra Francescoe la showgirl Ilary, non smette di farre di sé. Questa volta al centro dell’attenzione mediatica sono finite le parole delprivato, il quale ha dichiarato di aver indagato sull’ex Pupone per conto della. Leggi anche: Separazionetutte le condizioni per la consensuale Separazione: cosa ha detto? Giovedì scorso sul settimanale Nuovo è stata pubblicata un’intervista delprivato, che ha confessato di aver indagato su Francesco ...