Totoministri | verso il nuovo governo | Berlusconi costretto a trattare | Meloni ora apre sulla Giustizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per il Guardasigilli ipotesi Casellati. Il leader di Fi avrebbe preferito Sisto. Lo sconforto di Gianni Letta: «Dentro il partito situazione impazzita, non riesco più a parlare con Silvio”. Il presidente teme che i futuri ministri in quota Forza Italia non rispondano a lui, ma alla premier

... da giorni ormai gli animi non sono ugualmente ben dispostila plenipotenziaria del Cavaliere,... La via d'uscita nelLA NOTA Lei, in serata, ha diffuso una nota: 'Il caso Ronzullì non ...'Ragazzi non fatemi domande sul governo. Per parlare di governo prima bisogna avere l'incarico...'. dribbla il . In realtà, sciolto non senza molta fatica il nodo delle presidenze del Parlamento dopo ...Il domino al Mise e la casella che si libererebbe per Matteo Salvini alle Infrastrutture: sui nomi sul totoministri adesso spunta anche Tajani ...La precondizione è che la Meloni e Berlusconi trovino una riappacificazione ma ora i nomi sul totoministri: forse c'è la "quadra" e spunta anche Tajani ...