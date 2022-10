(Di lunedì 17 ottobre 2022) Calano gli ingressi programmati dalle aziende toscane, ma la difficoltà di reperimento sale al 49,8 per cento. Ecco le figure professionali che non si ...

Calano gli ingressi programmati dalle aziende toscane, ma la difficoltà di reperimento sale al 49,8 per cento. Ecco le figure professionali che non si ...Nell'ultimo mese sono state decine di migliaia gli steli tagliati furtivamente nei campi di Massarosa, dove si concentra una delle maggiori coltivazioni delladella pianta sempre verde. Toscana, sos assunzioni: un posto di lavoro su due rischia di restare vacante Calano gli ingressi programmati dalle aziende toscane, ma la difficoltà di reperimento sale al 49,8 per cento. Ecco le figure professionali che non si trovano ...CAPRAIA: Salvataggio in mare da parte della Capitaneria di porto di Portoferraio che ha prestato soccorso ad una persona recuperandola da una imbarcazione ...