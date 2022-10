Toscana | il “ponte del Diavolo” da percorrere a Halloween per osservare “l’ira di Lucifero”

Leggi su funweek

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tra qualche settimana saràe mai come quest’anno si prevedono molti turisti in giro per l’Europa. Anche l’Italia si prepara a ospitare milioni di visitatori che si concederanno una gita fuoriporta. Sono tante le mete gettonate, da Nord a Sud, passando per il Centro. In, molti non perderanno occasione di fare visita al “del” che per la notte più paurosa dell’anno ha in serbo tante sorprese. LEGGI ANCHE:–, il suggestivo sentiero dell’acqua: sembra di essere nel bosco di Biancaneve, la storia deldelIl “del” si trova ined è stato costruito a Borgo a Mozzano, un posto caratteristico dove il ...